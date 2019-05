«Είναι καιρός να διαλύσουμε το Facebook» σε μικρότερα κομμάτια, διαχωρίζοντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την πρωταρχική δραστηριότητά του από τις εφαρμογές Instagram και WhatsApp, έγραψε ο Κρις Χιουζ, συνιδρυτής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από το οποίο έχει αποχωρήσει, σε ένα μακροσκελές άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στους New York Times.

