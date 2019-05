«Το πρόγραμμα Brand 2030 αποδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ηγετικών προϊόντων στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης. Διασφαλίζουν μια σε βάθος ουσιαστική και μετρήσιμη επίδραση την κοινωνία και το περιβάλλον, σε αντιδιαστολή με αποσπασματικές ενέργειες και τεχνάσματα μάρκετινγκ», εξηγεί ο KoAnn Vikoren Skrzyniarz, Chief Executive Officer of Sustainable Brands.

