Η τρίμηνη παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναφέρει, σύμφωνα με τους Financial Times και το πρακτορείο Reuters, ότι επιτρέπει συμφωνίες «που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση και υποστήριξη των υφιστάμενων και τρεχουσών πλήρως λειτουργικών δικτύων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων λογισμικού και επιδιόρθωσης κενών ασφάλειας», καθώς επίσης συμβόλαια «αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων λογισμικού ή επιδιορθώσεων κενών ασφαλείας για τις υπάρχουσες συσκευές της Huawei».

