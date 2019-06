Ο Brad Keywell «EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019»

Τον τίτλο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019 κατέκτησε ο Brad Keywell, Διευθύνων Σύμβουλος της Uptake Technologies, Inc., από τις ΗΠΑ, στη διάρκεια Τελετής Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το περασμένο Σάββατο. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας ξεχώρισε μεταξύ 57 υποψηφίων από 47 χώρες και περιοχές.