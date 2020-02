Ο Γκοσν, πριν διαφύγει τον Δεκέμβριο στον Λίβανο, αντιμετώπιζε στην Ιαπωνία κατηγορίες για απόκρυψη των οικονομικών του απολαβών και κατάχρηση χρημάτων της εταιρείας, τις οποίες κατηγορίες ο ίδιος αρνείται.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Nissan ανακοίνωσε ότι το ποσό που διεκδικεί από τον πρώην πρόεδρό της αναμένει να «αυξηθεί στο μέλλον» καθώς θα διεκδικήσει και το ποσό των προστίμων που θα κληθεί καταβάλει στις ρυθμιστικές αρχές λόγω των παραπτωμάτων του Γκοσν.

Επιπλέον η νο.2 αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν να προχωρήσει σε ξεχωριστές νομικές δράσεις για αυτό που χαρακτήρισε ως «αβάσιμα και δυσφημιστικά» σχόλια, αναφερόμενη στις δηλώσεις που έκανε ο Γκοσν σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό εδώ τον περασμένο μήνα.

#Nissan Seeks $91 Mln in Damages from #Ghosn over Alleged Financial Misconduct https://t.co/KcmmVfiHcy pic.twitter.com/c6D1TkJZM8