Οι 17 πολυεθνικές που κάνουν εμπάργκο στα social media (λίστα)

Πανίσχυρες πολυεθνικές ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να σταματήσουν τις δαπάνες τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σε μία ενέργεια που λειτουργεί ως αντίποινα στην έλλειψη επίβλεψης του περιεχομένου που προάγει το μίσος ή είναι απλώς παραπλανητικό.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αλυσίδα καφέ Starbucks εξέδωσε την πιο πρόσφατη σχετική ανακοίνωση για την αναστολή του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας αποτελεσματικότερο έλεγχο του περιεχομένου από τους γίγαντες των social media.

«Θα σταματήσουμε τη διαφήμιση σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ενώ συνεχίζουμε τις συζητήσεις εσωτερικά, με τους συνεργάτες μας στην επικοινωνία αλλά και με οργανώσεις προστασίας πολιτικών δικαιωμάτων στην προσπάθεια να σταματήσουμε την εξάπλωση της ρητορικής μίσους», δήλωσε η αλυσίδα καφέ στην ανακοίνωση της την Κυριακή. «Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη δημιουργία φιλόξενων και χωρίς αποκλεισμούς διαδικτυακών κοινοτήτων», πρόσθεσε.

Η πλήρης λίστα με τις 17 εταιρείες, που μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί με αυτό τον τρόπο, είναι η εξής.

Starbucks Corp.

Unilever Plc

Coca-Cola Co.

Honda Motor Co.

Hershey Co.

Diageo Plc

PepsiCo

Verizon Communications Inc.

Levi Strauss & Co.

Diamond Foundry Inc.

Patagonia Inc.

Ben & Jerry’s Homemade Inc.

Viber

The North Face

REI

Upwork Inc.

Eileen Fisher Inc.