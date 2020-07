Η Tesla κατασκευάζει «μικροεργοστάσια» για το εμβόλιο της CureVac

Αυτό ανακοίνωσε μέσω Twitter ο "ισχυρός άνδρας" της Tesla, Έλον Μασκ (φωτο).

Σημειώνεται ότι η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει φορητές, αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής mRNA, τις οποίες αποκαλεί «εκτυπωτές».

Σχεδιάζονται με στόχο να αποσταλούν σε απομονωμένες περιοχές, όπου θα μπορούν να παράγουν το υποψήφιο εμβόλιο της εταιρείας και άλλες θεραπείες που βασίζονται στο mRNA, αναλόγως με τη συνταγή που δίνεται στο μηχάνημα.

Η CureVac κατασκευάζει επίσης ένα νέο εργοστάσιο που θα δεκαπλασιάσει την ικανότητα παραγωγής της ώστε να φτάσει τα δισεκατομμύρια δόσεις.

Tesla, as a side project, is building RNA microfactories for CureVac & possibly others