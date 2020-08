ΗΠΑ: Η Lord & Taylor οδηγείται σε πτώχευση, λόγω πανδημίας

Η ιστορική αμερικανική αλυσίδα εμπορικών καταστημάτων πολυτελείας Lord & Taylor και η ιδιοκτήτριά της, η εταιρεία ενοικίασης ενδυμάτων Le Tote Inc, κατέθεσαν αίτηση για ένταξη στο Chapter 11.

Η αίτηση πτώχευσης υπεβλήθη χθες Κυριακή στο αμερικανική πτωχευτικό δικαστήριο του Ρίτσμοντ. Έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο από τότε που η Le Tote αγόρασε την αλυσίδα καταστημάτων από την Hudson’s Bay προς 100 εκατ. δολάρια.

Η Lord & Taylor διαθέτει 38 σημεία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την σχετική αίτηση, και απασχολεί περίπου 650 άτομα.

Ορισμένα από τα καταστήματά της, που παραμένουν κλειστά από τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας, ανάρτησαν νέες πινακίδες για το κλείσιμό τους χθες, σύμφωνα με το MarketWatch.

Τα εμπορικά καταστήματα δέχθηκαν ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα από την πανδημία και η αίτηση πτώχευσης της Lord & Taylor έρχεται μετά τις αντίστοιχες κινήσεις από τις JCPenney Co, Neiman Marcus Inc και J. Crew Co.