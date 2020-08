Marks and Spencer: Κατάργηση 7.000 θέσεων εργασίας σε βάθος τριμήνου

Τους επόμενους τρεις μήνες πολλά Marks και Spencer θα μειώσουν 7.000 θέσεις εργασίας σε αρκετά καταστήματά τους.

Σύμφωνα με το Forbes, αυτή είναι μία από τις ανακοινώσεις για τις περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και ένα καταστροφικό νέο για μια εταιρεία που βιώνει ήδη μια ταραχώδη δεκαετία.

Ο όμιλος, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 80.000 εργαζομένους στον κόσμο, εξηγεί σε ανακοίνωσή του πως αυτές οι μειώσεις του εργατικού δυναμικού του θα πραγματοποιηθούν κυρίως σε εθελοντική βάση ή μέσω πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Τα καταστήματα Marks and Spencer αναφέρουν πως σκοπεύουν να προσαρμοστούν στην αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών και να προωθήσουν τις online δραστηριότητές τους.

«Τον Μάιο, σκιαγραφήσαμε τα σχέδιά μας για να μάθουμε από την κρίση, να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας και να προσφέρουμε μια ισχυρότερη, πιο ευέλικτη επιχείρηση σε έναν κόσμο όπου ορισμένες συνήθειες πελατών άλλαξαν για πάντα. Τρεις μήνες μετά και το πρόγραμμά μας "Never the Same Again" προχωρά και ενώ οι προοπτικές είναι αβέβαιες και παραμένουμε προσεκτικοί. Ως μέρος του προγράμματος "Never The Same Again" για την ενσωμάτωση των θετικών αλλαγών στους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, σήμερα ανακοινώνουμε προτάσεις για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των λειτουργιών και των δομών διαχείρισης καταστημάτων. Αυτές οι προτάσεις είναι σημαντικό βήμα για να γίνουμε μια πιο λιτή, ταχύτερη επιχείρηση που να εξυπηρετεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας μέσα από αυτήν την περίοδο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.