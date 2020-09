Tesla: Πτώση της μετοχής λόγω απόρριψης από τον S&P 500

Βουτιά πραγματοποιούν οι μετοχές της αμερικανικής βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, Tesla, κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη, λόγω της απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας για την ένταξη στον S&P500, από την επιτροπή που αποφασίζει τις νέες προσθήκες.

Ειδικότερα, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε σχεδόν 10% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Αντί για την Tesla του Elon Musk, η S&P Dow Jones Indices πρόσθεσε την εταιρεία διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων Etsy Inc., την κατασκευάστρια γραναζιών τσιπ Teradyne Inc. και την εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Catalent Inc.

Η Tesla είχε εξαιρετική απόδοση φέτος, καταγράφοντας άνοδο 400% έως το κλείσιμο της Παρασκευής, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη απόδοση του Nasdaq μετά από τη Zoom Video Communications Inc.

Σημειώνεται πως η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε το τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο της, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β τριμήνου του 2020 τον Ιούλιο.

Το πολυδιαφημισμένο γεγονός «Battery Day», που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο Σεπτέμβριο, μπορεί να τονώσει την αισιοδοξία, καθώς πολλοί επενδυτές αναμένουν την παρουσίαση νέων τεχνολογιών εκείνη την ημέρα.