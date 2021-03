Η Κινεζική Huawei σχεδιάζει να κατασκευάσει ηλεκτρικά οχήματα με την επωνυμία της και θα μπορούσε να λανσάρει μερικά μοντέλα φέτος, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, ο οποίος πλήττεται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, διερευνά μια στρατηγική αλλαγή.

Η Huawei Technologies Co Ltd βρίσκεται σε συνομιλία με την κρατική αυτοκινητοβιομηχανία Changan και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις μονάδες αυτοκινήτων τους για να κατασκευάσει δικά της ηλεκτρικά οχήματα (EV).

Σύμφωνα με το Reuters, η Huawei βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την BluePark New Energy Technology του BAIC Group, υποστηριζόμενη από το Πεκίνο, για την κατασκευή των EV της.

Το σχέδιο αποκαλύπτει μια δυνητικά σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης για την Huawei μετά από σχεδόν δύο χρόνια κυρώσεων από τις ΗΠΑ που έχουν μειώσει την πρόσβασή της εταιρείας σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, αναγκάζοντάς την να πουλήσει ένα μέρος της επιχείρησης smartphone για να επιζήσει.

Η Huawei τοποθετήθηκε σε μαύρη λίστα εμπορίου από την κυβέρνηση Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας. Πολλά στελέχη του κλάδου βλέπουν λίγες πιθανότητες να αθρούν τα εμπόδια των ΗΠΑ για την πώληση και προμήθεια τσιπ στην Κινεζικη εταιρεία, η οποία έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Ένας εκπρόσωπος της Huawei αρνήθηκε ότι η εταιρεία σχεδιάζει οχήματα EV ή ότι έχει σκοπό να παράγει οχήματα με την επωνυμία Huawei.

«Η Huawei δεν είναι κατασκευαστής αυτοκινήτων. Ωστόσο, μέσω των ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών), στοχεύουμε να είμαστε ένας πάροχος εξαρτημάτων ψηφιακού αυτοκινήτου και νέων προστιθέμενων εξαρτημάτων, επιτρέποντας στους κατασκευαστές OEM αυτοκινήτων (κατασκευαστές γνήσιου εξοπλισμού) να κατασκευάζουν καλύτερα οχήματα.»

Η Huawei ξεκίνησε να σχεδιάζει εσωτερικά τα ηλεκτρικά οχήματα και να πλησιάζει εγχώριους προμηθευτές, με σκοπό να ξεκινήσει επίσημα το έργο ήδη από φέτος, ανέφεραν τρεις από τις πηγές στο Reuters.

Ο Ρίτσαρντ Γιου, επικεφαλής του ομίλου καταναλωτών της Huawei που οδήγησε την εταιρεία στο να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphone στον κόσμο, θα στραφεί στα EV, δήλωσε μια πηγή. Τα EV θα στοχεύουν σε ένα τμήμα μαζικής αγοράς, ανέφερε μια άλλη πηγή.

Οι μετοχές της κύριας εισηγμένης εταιρείας της Changan, Chongqing Changan Automobile, αυξήθηκαν 8% μετά την ανακοίνωση του Reuters από τις συζητήσεις. Οι μετοχές της BluePark αυξήθηκαν κατά το μέγιστο ημερήσιο όριο 10%.

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τα ηλεκτρικά οχήματα στην μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για τέτοια οχήματα, καθώς το Πεκίνο προωθεί έντονα τα πιο πράσινα οχήματα ως μέσο μείωσης της χρόνιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων (NEV), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας, καθώς και των υβριδικών και υδρογονοκίνητων επαναφορτιζόμενων οχημάτων, αναμένεται να καλύψουν το 20% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων αυτοκινήτων της Κίνας έως το 2025.

Οι βιομηχανικές προβλέψεις όρισαν τις πωλήσεις NEV της Κίνας σε 1,8 εκατομμύρια μονάδες φέτος, από 1,3 εκατομμύρια περίπου το 2020.

Φιλόδοξα σχέδια της Huawei

Τα φιλόδοξα σχέδια της Huawei να φτιάξει τα δικά της αυτοκίνητα θα δουν την εταιρεία να συμμετέχει σε μια σειρά από ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας που έχουν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Baidu Inc και Foxconn.

«Ο νέος και περίπλοκος περιορισμός των ημιαγωγών των ΗΠΑ στην Huawei στραγγαλίζει αργά την εταιρεία», δήλωσε ο Dan Wang, αναλυτής τεχνολογίας της ερευνητικής εταιρείας Gavekal Dragonomics.

«Είναι λογικό λοιπόν η εταιρεία να στρέφεται προς βιομηχανίες με λιγότερη χρήση τσιπ προκειμένου να διατηρήσει τις δραστηριότητές της».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Amazon.com Inc και η Alphabet Inc αναπτύσσουν επίσης τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτοκίνητα ή επενδύουν σε start ups έξυπνων αυτοκινήτων.

Η Huawei αναπτύσσει εδώ και χρόνια μια σειρά τεχνολογιών για EV, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων λογισμικού αυτοκινήτου, αισθητήρων για αυτοκίνητα και υλικού επικοινωνιών 5G.

Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει συνεργασίες με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Daimler AG, η General Motors Co και η SAIC Motor για την από κοινού ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών αυτοκινήτων.

Έχει επιταχύνει την πρόσληψη μηχανικών για τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτοκίνητα από το 2018.

Αυτήν την εβδομάδα η Huawei απονεμήθηκε τουλάχιστον τέσσερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με EVs, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων φόρτισης μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και ελέγχου της υγείας της μπαταρίας, σύμφωνα με επίσημα αρχεία της κινεζικής ευρεσιτεχνίας.

Η ώθηση της Huawei στην αγορά EV αυτή τη στιγμή είναι ξεχωριστή από μια κοινή εταιρεία έξυπνων οχημάτων που ίδρυσε μαζί με την Changan και τον κατασκευαστή μπαταριών EV CATL τον Νοέμβριο, ανέφεραν δύο από τις πηγές.