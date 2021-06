Independence Energy- Contango Oil: Συγχώνευση αξίας 4,8 δισ. δολαρίων

Η Independence Energy της KKR & CO και η Contango Oil and gas Co., ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνευτούν σε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει μια εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με αρχική κεφαλαιοποίηση 4,8 δισ. δολαρίων.