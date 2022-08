Ζημιές ύψους 43,8 δισεκ. δολαρίων έμφανισε για το β’ τρίμηνο του 2022, η Berkshire Hathaway, η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Γουόρεν Μπάφετ.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, παρά τις απώλειες, η Berkshire σημείωσε βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς τα έσοδα από την ασφάλιση και τον σιδηρόδρομο BNSF αντιστάθμισαν τη ζημία από την ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων Geico.

Τα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39% σε 9,28 δισ. δολάρια από 6,69 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Η καθαρή ζημία της Berkshire ήταν ίση με 29.754 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α σε σύγκριση με καθαρό κέρδος 28,1 δισ. δολαρίων ή 18.488 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Berkshire επιβράδυνε τις επαναγορές ιδίων μετοχών, αγοράζοντας 1 δισ. δολάρια το τρίμηνο και 4,2 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος. Παράλληλα, αγόρασε μετοχές αξίας άνω των 6,1 δισ. δολαρίων, από 51,1 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, όταν απέκτησε μεγάλες συμμετοχές στις πετρελαϊκές εταιρείες Chevron Corp και Occidental Petroleum Corp.

Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν διακυμάνσεις επειδή ο όμιλος πρέπει να αναφέρει κέρδη και ζημίες από επενδύσεις στις μετοχές του, ακόμη και αν δεν αγοράζει και δεν πουλάει τίποτα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Μπάφετ προτρέπει τους επενδυτές να αγνοήσουν τις διακυμάνσεις τονίζοντας πως η Berkshire θα κερδίσει χρήματα αν οι μετοχές αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Οι μετοχές τριών σημαντικών συμμετοχών Apple Inc, Bank of America Corp και American Express Co υποχώρησαν η καθεμία περισσότερο από 21%.