Η CVS Health Corp προχώρησε σε μια συμφωνία για την εξαγορά του παρόχου κατ’ οίκων υπηρεσιών και τεχνολογίας υγείας Signify Health, έναντι 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η CVS θα καταβάλει 30,50 δολάρια για κάθε μία μετοχή της Signify σε μετρητά.

Μεταξύ των εταιρειών που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Signify ήταν η UnitedHealth Group Inc., η Amazon.com Inc. και η Option Care Health Inc.

Το δίκτυο της Signify περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 κλινικούς γιατρούς και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023.