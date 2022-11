Ο τεχνολογικός κολοσσός Amazon στοχεύει στο να συνεχίσει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της Amazon Studios, γι’ αυτό και αποφάσισε να δίνει ετησίως ένα ποσό άνω του ενός δισ. δολαρίων για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η Amazon Studios έχει δημιουργήσει ήδη σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια, όπως τις Manchester by the Sea, The Big Sick και Sound of Metal που απέσπασαν θετικές κριτικές από το κοινό.

Ωστόσο, πλέον η Amazon επιχειρεί να διπλασιάσει τις προσπάθειές της στον τομέα, δεσμεύοντας ένα σημαντικό ποσό ετησίως. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δέσμευση πλησιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Universal και της Warner Bros, υποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της Amazon να ανταγωνιστεί άμεσα τα μεγάλα στούντιο.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την εταιρεία παραγωγής είναι η παραγωγή μεταξύ 12 και 15 ταινιών το χρόνο.