Ο Μασκ είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι η κυκλοφορία θα ξεκινούσε με 10 ή 20 οχήματα Model Y.

«Ένα μήνα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε την Πέμπτη στην ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι οι δοκιμές δεν είχαν παρουσιάσει «ατυχήματα». Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι η Tesla στόχευε να ξεκινήσει τις δοκιμές των ρομποταξί στα τέλη του Ιουνίου.

For the past several days, Tesla has been testing self-driving Model Y cars (no one in driver’s seat) on Austin public streets with no incidents.



A month ahead of schedule.



Next month, first self-delivery from factory to customer.