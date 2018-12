Η τιμή του 5ετούς κρατικού ομολόγου αποτιμάται στα 100,70 λεπτά του ευρώ έναντι 100,60 λεπτών της χθεσινής συνεδρίασης. Η απόδοση του 5ετούς κρατικού ομολόγου διαπραγματεύεται στο 3,31% από 3,35% της χθεσινής μέρας. To 10ετές κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,23% από 4,27% της χθεσινής μέρας. Η τιμή του 10ετούς ανέρχεται σήμερα στα 96,45 λεπτά του ευρώ από 96,15 λεπτά της χθεσινής συνεδρίασης. Η 7ετία αποτμάται σήμερα στα 96,55 λεπτά του ευρώ και η απόδοση υποχωρεί στο 4,01% από 4,02% της χθεσινής μέρας.

