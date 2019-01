Η τιμή του 5ετούς κρατικού ομολόγου διαπραγματεύεται στα 101,20 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να ανέρχεται στο 3,18% από 3,25% της χθεσινής μέρας. Η 7ετία αποτιμάται στα 97,25 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,89% από 3,92% της χθεσινής μέρας. Η 10ετία αποτιμάται στα 96,11 λεπτά με την απόδοση να διαπραγματεύεται στο 4,28%. To spread του 10ετούς κρατικού ομολόγου έχει υποχωρήσει στις 403 μονάδες βάσης ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχε βρεθεί στις 419 μ.β.

