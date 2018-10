Να σημειωθεί ότι οι δύο παραπάνω κολοσσοί διαχειρίζονται από το 2008 ένα άλλο πετροχημικό συγκρότημα, το «Saudi Arabia Total Refining and Petrochemical complex», το οποίο βρίσκεται και αυτό στο Jubail.

More in this category: