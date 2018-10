Προς το σκοπό αυτό έχει ιδρύσει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών – Τ.Ε.Α. Ομίλου Τσάκου (Occcupational Pension Fund of Tsakos Maritime Enterprises & Associates – Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/27566/682), για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου, σε στεριά και θάλασσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στο οποίο δύναται να συμμετέχουν, προαιρετικά συνεργάτες και μέλη εταιρειών, που έχουν έμπρακτη επαγγελματική σχέση με τον Όμιλο Τσάκου.

