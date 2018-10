To 41% των Oil Tankers που χρησιμοποιούν scrubber, προτίμησαν την open-loop επιλογή. Τα open-loop scrubbers είναι σύννομα με τους κανονισμούς που όρισε ο ΙΜΟ για το 2020, σχετικά με τις ρυπογόνες εκκροές του SΟx, ενώ είναι απλούστερα, φθηνότερα και γρηγορότερα στην εγκατάσταση, που σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος off-hire. Το open-loop scrubber έχει λιγότερο εξοπλισμό για παρακολούθηση και συντήρηση από το πλήρωμα. Ο πλοιοκτήτης επίσης δεν χρειάζεται να ανησυχεί σχετικά με την αποθήκευση της καυστικής σόδας (sodium hydroxide), ή ακόμα πιο σημαντικά, με την έκθεση αποβλήτων στο λιμάνι.

