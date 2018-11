Συγκεκριμένα τις θέσεις και σκέψεις τους παρουσίασαν ο κ. Γεώργιος Προκοπίου (Πρόεδρος και Ιδρυτής, Dynacom Tankers, Sea Traders, Dynagas), ο Δρ Νίκος Τσάκος (Πρόεδρος της INTERTANKO – Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation), και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης (Πρόεδρος ECSA – CEO, Lavinia Corporation/ Laskaridis Shipping Company Ltd.).

Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί με ισχύ από 1/1/2020 αποτελούν πλέον μόνιμο αντικείμενο συζήτησης για τα μέλη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό τρεις Έλληνες πλοιοκτήτες παρουσίασαν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία στο εγγύς μέλλον κατά το τελευταίο πάνελ του 8oυ Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Χίλτον.

