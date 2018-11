Νέο σχήμα εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των containerships καθώς η Global Ship Lease, με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε την συγχώνευσή της με την ελληνικών συμφερόντων Poseidon Containers Holdings LLC and K&T Marine LLC (Poseidon Containers) την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

