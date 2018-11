Όπως μεταδίδεται από τις μεγάλες διεθνείς οικονομικές σελίδες και εφημερίδες, η εταιρεία Aegean Marine Petroleum Network κατέθεσε επισήμως αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα στο αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο της Southern District της Νέας Υόρκης, σε μια κίνηση που σκοπό έχει την πώληση της εταιρείας. Την αίτηση κατέθεσε η Aegean Marine Petroleum Network Inc, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και 74 θυγατρικές εταιρείες της.

More in this category: