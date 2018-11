Η ναυπήγηση των 25 παραπάνω πλοίων αποτελούν μέρος του σχεδίου της κρατικής Chalco (Aluminum Corporation of China Limited). Η Chalco εκτιμάται ότι θα επενδύσει περίπου $700 εκατ. για την ανάπτυξη του έργου παραγωγής βωξίτη Boffa στη Δ. Αφρική, προκειμένου να αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια μία σταθερή πηγή εφοδιασμού βωξίτη για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

