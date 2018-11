H εταιρεία Tsakos Columbia Management (“TCM”) S.A., διαχειρίστρια του δεξαμενοπλοίου M/T SOLA TS (IMO No 9724350, σημαία Μάλτας, κλάση DNV-GL), γνωστοποιεί ότι την 8 η Νοέμβριου 2018, στις 03.02 ώρα Γκρίνουϊτς περίπου, το δεξαμενόπλοιο M/T SOLA TS, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία φόρτωσης στο λιμάνι Sture της Νορβηγίας κι ενώ βρισκόταν εν πλω, ενεπλάκη σε σύγκρουση με το σκάφος KNM HELGE INGSTAD του Νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού. Σημειώνεται ότι κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, το M/T SOLA TS ήταν προσδεμένο με ρυμουλκό και βρισκόταν υπό την καθοδήγηση / έλεγχο τοπικού πιλότου-πλοηγού.

