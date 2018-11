Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Με βάση τη συμφωνία, το Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από 7 μέλη, τρία από τα οποία θα ορίζονται από την WR Ross & Co και δύο από την Capital.

Η Diamond S είναι συμφερόντων του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, και άλλων επιφανών Αμερικάνων επενδυτών και τελεί υπό την διαχείριση της εταιρείας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, WR Ross & Co.

