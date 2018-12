«Ξεπεράσαμε τους στόχους φέτος. Κάναμε ένα βήμα στο στρατηγικό στόχο της επιμήκυνσης της σεζόν. Για να το κάνουμε αυτό χτίσαμε μια νέα ομάδα πωλήσεων στο εξωτερικό. Έχουμε δυο πολύ ενδιαφέρονται δρομολόγια για το χειμώνα και ήδη πουλάμε για το 2019 έχοντας ολοκληρώσει σχεδιασμό για το 2020. Επίσης έχουμε μια νέα κρουαζιέρα three continent (σε τρεις ηπείρους Ευρώπη, Ασία, Αφρική στην Αν. Μεσόγειο) και άλλη μια με την Πόλη» ανέφερε ο Κρις Θεοφιλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Celestyal Cruises.

More in this category: