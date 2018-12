Με στόχο την ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών στον ναυτιλιακό τομέα, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Ναυτικού Επιμελητηρίου του Port Said, καθώς επίσης και του Cluster "Maritime Hellas" και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Port Said, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε πολυμελής Αιγυπτιακή επιχειρηματική αποστολή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου του Port Said και Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών του Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, κ. Adel Abdou El Lamei, στο Mέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Σκοπός της συνεργασίας είναι να προωθηθούν νέες προοπτικές και καινοτόμες δραστηριότητες, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξέλιξη της εμπορικής, βιομηχανικής και ναυπηγοεπισκευαστικής επιχειρηματικότητας του Πειραιά, αλλά και εν γένει στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο κατά το δωδεκάμηνο Ιαν. – Δεκ. 2017 ανήλθε σε 755,51 εκατ. ευρώ, ελαφρά αυξημένη κατά 0,73% σε σύγκριση με το 2016, όταν είχε ανέλθει σε 750,07 εκατ. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο έφθασαν το 2017, τα 555,37 εκατ., μειωμένες κατά 3,7%, έναντι του 2016. Η Αίγυπτος, κατατάσσεται 11η μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 2,62% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 21η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 1,11% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, κατά το έτος 2017, που έφτασε τα 200,14 εκατ. ευρώ παρουσίασε πλεόνασμα για την Ελλάδα, αυξημένο κατά 15,5%, έναντι του 2016.

Ως αναγνωρισμένη φωνή της ναυτιλιακής Βιομηχανίας, το Ναυτικό Επιμελητήριο του Port Said, από τότε που ιδρύθηκε, το 1964, έχοντας 100 μέλη στην περιοχή της αρμοδιότητάς του, επιδιώκει την οικοδόμηση ενός ενεργού προγράμματος δημόσιας υποστήριξης για τη ναυτιλιακή Βιομηχανία του Port Said, προωθώντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της καλής θέλησης των μέσων Ενημέρωσης, των πολιτικών και του ευρύτερου κοινού. Στόχος είναι να παρουσιάσει τη Βιομηχανία όπως είναι, ανταγωνιστική και δυναμική, και να συμβάλει ζωτικά στην οικονομία του έθνους, στην απασχόληση και τις δεξιότητες, δημιουργώντας αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της οικονομίας.

Στη νέα Διώρυγα του Σουέζ, που άλλαξε τον χάρτη της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, καθώς και στην πορεία της αιγυπτιακής οικονομίας, η οποία, «μετά την εξέγερση του 2011, ανακάμπτει και τώρα επωφελείται από την ισχυρή δυναμική στις μεταρρυθμίσεις, με προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου του Port Said, Mr. Adel Abdou El Lamei. Αναλυτικότερα, τόνισε: «...οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι, αισθανόμαστε «αδέρφια» και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας ζεστή φιλοξενία. Πιστεύω ακράδαντα πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διεύρυνσης των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών, ιδιαίτερα στη Βιομηχανική Ζώνη, που δημιουργείται γύρω από τη νέα Διώρυγα του Σουέζ. Άλλωστε, αποτελεί σπουδαίο εφαλτήριο προσφοράς υπηρεσιών σε πολυάριθμους τομείς, όπως τον κατασκευαστικό κλάδο, τα logistics, την επισκευή πλοίων και πολλά άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουν, σε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία...». Τέλος, προσκάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π. να επισκεφθούν το Port Said, εντός των επόμενων μηνών.

Στον κεντρικό στόχο της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., που είναι η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, ως κέντρου ναυτιλίας, όπου συγκεντρώνεται το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος-συστάδας (Maritime-Port Cluster), ώστε σταδιακά να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης για την παγκόσμια ναυτιλία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Β. Κορκίδης, καθώς και στις περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας σε όλους τους τομείς πολιτικό, οικονομικό, ναυτιλιακό αμυντικό, πολιτιστικό.

Ειδικότερα, επεσήμανε: «...Οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες ως αποτέλεσμα της συνύπαρξής τους στον ίδιο γεωστρατηγικό χώρο και της κοινής ιστορικής διαδρομής τους. Η μακραίωνη παρουσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και των ελληνικών κοινοτήτων στην Αίγυπτο, η αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα σημαντικού αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων στην χώρα και η συμπληρωματικότητα των δύο χωρών για την σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής της κοινής γειτονίας, καθιστούν τις δύο χώρες φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στο σημείο αυτό, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ, που μπορεί και πρέπει να καταστεί εμβληματική κατ’ αντιστοιχία και ως ταυτόσημη με την έννοια της δυναμικής της ελληνικής ναυτιλίας...».

Τη συνάντηση διοργάνωσε με επιτυχία η Εμπορική Ακόλουθος της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, κα Manal Abdeltawab, η οποία αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς, τα οικονομικά προβλήματα και τις καλές πολιτικές σχέσεις των δυο χωρών, ενώ εγγυήθηκε ότι θα βοηθήσει κάθε ελληνική επιχείρηση, που θέλει να έχει συνεργασία με αιγυπτιακή. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Port Said, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., κ.κ. Κ. Κορωνάκης, Δ. Λεμονάκης, Τ. Πολέμη, Γ. Θεοδωρόπουλος, Μ. Πιττάκη και Α. Καρακαλάς, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Wima, Σ. Κοκκίνης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, κ. Ν. Ροδόπουλος, ο Πρόεδρος του "Propeller Club", κ. Γ. Ξηραδάκης, ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Π.Ε., κ. Ν. Μαυρίκος, ο εμπορικός διευθυντής της PCT, κ. Τ. Βαμβακίδης.