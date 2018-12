Ο κ. Ιωάννης Μαρτίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Signal Group δήλωσε σχετικά με τη βράβευση: «Με τη Signal Ocean προσδοκούμε να δώσουμε σε έναν παραδοσιακό κλάδο όπως είναι η ναυτιλία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία του 21ου αιώνα προσφέροντας μια πλατφόρμα που μπορεί να ωφελήσει όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε ήδη καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό, να δημιουργήσουμε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη start up που προσελκύει τους νέους στη ναυτιλία . Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: πρώτον, προσφέρουμε ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που δεν είχαν παραδοσιακά σχέση με τη ναυτιλία όπως, οι προγραμματιστές ή οι αναλυτές δεδομένων και δεύτερον , μέσω της πλατφόρμας μας μειώνεται ο χρόνος ένταξης των νέων σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναύλωση πλοίων ».

