Για χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες διαθέτουν καλό δίκτυο αγωγών και σύνδεση με χώρες παραγωγούς, όπως η Γερμανία με τον αγωγό Nord Stream, το σχετικά ακριβό LNG ίσως δεν παίζει μεγάλο ρόλο μέχρι στιγμής. Η Γερμανία, άλλωστε, δεν διαθέτει τερματικό σταθμό LNG, αν και ο Τπ. Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ έχει εκφραστεί υπέρ της κατασκευής μιας τέτοιας υποδομής. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, πιέζουν τη Γερμανία να κάνει άνοιγμα στο LNG. Μελλοντικά, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δημιουργία δικών της τερματικών σταθμών, καθώς το LNG θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην εμπορική ναυτιλία με στόχο την αντικατάσταση του ρυπογόνου πετρελαίου. To «Aida Nova» είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιεί ως καύσιμο LNG αντί diesel.

