Από την πλευρά τους τα υπό προμήθεια σύγχρονα περιπολικά οχήματα είναι κυβισμού άνω των 1.800 κυβικών εκατοστών, ισχύος τουλάχιστον 150 ίππων, με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ενώ θα διαθέτουν επίπεδη καρότσα (τύπου pick up). Τα οχήματα αυτά πρόκειται να διατεθούν κυρίως σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα αλιείας, για την επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στο αντικείμενο της αλιείας, καθώς και σε Λιμενικές Αρχές του Ανατολικού Αιγαίου, για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

More in this category: