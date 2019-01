Η Palladian Conferences λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και την ισχυρή της παρουσία στη διεθνή ναυτιλία, διοργανώνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza στην Αθήνα, το WORLD SHIPPING LAW FORUM (WSLF).

Στο συνέδριο επαγγελματίες του κλάδου θα συνεξετάσουν και θα συζητήσουν τα τρέχοντα ζητήματα στο ναυτιλιακό δίκαιο. Η εκδήλωση έχει σκοπό να αποτυπώσει τα νομικά ζητήματα του κλάδου και να παρουσιάσει το ρόλο που διαδραματίζει η νομοθεσία και τα ρυθμιστικά πλαίσια στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και στην προώθηση των μελλοντικών ευκαιριών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν βάση νομοθεσίας και κανονισμών. Πρόσθετα, το συνέδριο θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Τρέχοντα Ζητήματα στο Ναυτιλιακό Δίκαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ II: Ναυτιλιακή Οικονομία

ΕΝΟΤΗΤΑ III: Κανονιστικό Πλαίσιο και Διεθνές Περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Η ναυτιλία από την πλευρά των πλοιοκτητών

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

* George G. Mangos, Director, Interunity Management Corp. SA

* Harry Vafias, President & Ceo, Stealthgas

* Emmanouil (Manolis) Andreoulakis, Lawyer, Eletson Corporation

* Michael A. Antapasis, Legal Counsel, TMS Offshore Services Ltd.

* George Chalos, Principal and founding member of Chalos & Co, P.C.

* Stephen Drury, Partner, Holman Fenwick Willan LLP

* Dimitris Exarchou, Partner, Holman Fenwick Willan LLP

* Stamatis Fradelos, Director, Business Development at American Bureau of Shipping (ABS)

* Dimitri Georgantas, of Counsel, Royston Rayzor

* Dr. Manolis Konstantinidis, Attorney at law, LL.M., PhD. Manager of the Legal Department of Eastern Mediterranean Maritime Limited

* Charalampos Kotios, Associate, Platis - Anastassiadis & Associates Law Partnership - EY Law

* Menelaus Kouzoupis, Partner, Stephenson Harwood LLP

* Daniel Martin, Partner, Holman Fenwick Willan LLP

* Stuart McAlpine, Partner, Clyde & Co

* Electra Panayotopoulos, Partner, Holman Fenwick Willan LLP

* Eirinikos Platis, Partner, Platis - Anastassiadis & Associates Law Partnership - EY Law

* John Trampaklos, Insurance and Claims Manager, Avin International Ltd

* Yannis Triphyllis, Executive Committee, Hellenic Chamber of Shipping

* Haris Zografakis, Partner, Stephenson Harwood LLP