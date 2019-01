Η νέα πιστοποίηση We do local επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την προσήλωση της ΑΝΕΚ LINES τόσο στην ανάδειξη της κρητικής φιλοξενίας για κάθε επιβάτη που επιλέγει τα πλοία του στόλου της, όσο και στην προώθηση του Κρητικού, του Ελληνικού του Τοπικού πολιτισμού

Έτσι η ΑΝΕΚ LINES , με τη σφραγίδα του «We do Local» πολλαπλασιάζει την ταξιδιωτική εμπειρία, προβάλλοντας μοναδικούς προορισμούς που γεμίζουν τις διακοπές με δυνατά συναισθήματα, γεύσεις και εικόνες.

Επιπρόσθετα η ANEK LINES συμβάλλει ενεργά στην προβολή του We do local φιλοξενώντας σε όλα τα πλοία της έκθεση με φωτογραφικό υλικό από τις πιστοποιημένες εταιρείες. Η ΑΝΕΚ “ντύνοντας” με πάνω από 2.500 κάδρα υψηλής αισθητικής, τους χώρους των πλοίων της, αντικατοπτρίζει την παράδοση, το παρόν και το μέλλον του τόπου. Φέρνοντας στο προσκήνιο επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη μετρήσιμη στήριξη του τόπου τους. Επιχειρήσεις που σέβονται την κουζίνα, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε περιοχής.

Το «We do local» αποτελεί πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων, που στηρίζουν μετρήσιμα την παραγωγή, την οικονομία και το εργατικό δυναμικό του τόπου, αναδεικνύουν την ευθύνη της φιλοξενίας, προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό και την γαστρονομία, και σέβονται το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους.

Τα πλοία του στόλου της ΑΝΕΚ LINES , πληρώντας αυστηρά κριτήρια ένταξης πιστοποιήθηκαν με το κορυφαίο πρότυπο για την προαγωγή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος «We do local» .

More in this category: