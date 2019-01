Η Capital Liberty Invest, η κοινοπραξία της Capital Ship Management και της Liberty One, απέκτησε πρόσφατα τα δύο πρώτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών τύπου ‘feeder’ που θα τεθούν υπό την τεχνική διαχείριση της Liberty Blue στο Λεερ της Γερμανίας.

