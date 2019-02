Η ομάδα εθελοντών δυτών “ We Dive We Clean” στα πλαίσια του προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που υλοποιεί εδώ και 6 χρόνια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας θα καταδυθεί στην Νέα Μαρίνα Ελευσίνας στις 20.02.2019 ώρα 11:00 με στόχο τον καθαρισμό του βυθού.

