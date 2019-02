Κατά την επίσκεψη τους στην Αθήνα, οι τρείς managers της IRC, δηλαδή ο Managing Director κ. Suresh Sinha, ο Vice President- Head of Operation κ K. Βhardwaj και ο κ. Santosh Patil, AVP – Business Development θέλουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα και να ανοίξουν δρόμους για νέες συνεργασίες με Έλληνες εφοπλιστές. Η εταιρία IRC διαθέτει παρουσία σε γειτονικές χώρες, στην Κύπρο, στην Τουρκία (στην Κωνσταντινούπολη) , στη Βουλγαρία, στη Μάλτα, σε άλλες Ευρωπαικές χώρες, όπως στη Γερμανία και στην Ολλανδία, αλλά και στις ΗΠΑ και σε πολλές ασιατικές χώρες.

Συγκεκριμένα ο κ. Sinha είπε ότι στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει βοήθεια στις εταιρίες που συνεργάζονται σε κάθε τομέα της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Εξήγησε ότι η IRC διαθέτει ένα σημαντικό τμήμα Research and Development το οποίο παράγει λύσεις για τις ναυτιλιακές εταιρίες, σε όλους τους τομείς, τεχνικές λύσεις και βοήθεια στα ζητήματα προσαρμογής στους νέους διεθνείς κανόνες ( compliance) κυρίως στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στα ζητήματα περιορισμού του θείου στα καύσιμα, σε ζητήματα διαχείρισης του water ballast, αλλά και surveys ακόμη και από το στάδιο της ναυπήγησης και υποστήριξη λύσεις ασφάλειας διαδικτύου και μια πλήρη γκάμα online ελέγχων και επιθεωρήσεων.

More in this category: