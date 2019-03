To Costa Venezia είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της θυγατρικής εταιρείας της Carnival Corporation που σχεδιάστηκε ειδικά για να προσφέρει στην αγορά της Ασίας ό,τι καλύτερο έχει η Ιταλία! Το όνομά του (Venezia) αποκαλύπτει ότι πάνω στο κρουαζιερόπλοιο αναπαρίσταται η Βενετία με τις ρομαντικές γόνδολες, αλλά και η πλατεία Αγίου Μάρκου, καθώς και το θέατρο La Fenice (λα Φενίτσε). Το Costa Venezia είναι μέρος του σχεδίου ανάπτυξης της Carnival για την Costa, που περιλαμβάνει συνολικά 7 κρουαζιερόπλοια, με παράδοση μέχρι το 2023 και αποτελεί μια συνολική επένδυση άνω των 6 δισ. ευρώ.

