Τα είδη επιθεωρήσεων που είναι δυνατό να προσφερθούν ως remote surveys περιλαμβάνουν: occasional surveys που πραγματοποιούνται μεταξύ των περιοδικών επιθεωρήσεων, documentation-based surveys, testing και witnessing συστήματα της συνήθους λειτουργίας και επιθεωρήσεις που δεν έχουν ζητηθεί μαζί με τα annual surveys. Τα periodical surveys, όπως το annual survey ενός πλοίου, δεν αποτελούν μέρος του remote survey program, καθώς απαιτούν την παρουσία του επιθεωρητή on board.

Όταν ο πελάτης πραγματοποιεί αίτηση για επιθεώρηση μέσω του DNV GL fleet portal της πλατφόρμας Veracity, πιθανώς, για μερικούς τύπους επιθεωρήσεων, να του προταθεί από το σύστημα η επιλογή διεξαγωγής επιθεώρησης εξ αποστάσεως. Όλα αυτά τα αιτήματα επιθεώρησης αξιολογούνται από έναν remote επιθεωρητή για να επιβεβαιώσει ότι η επιθεώρηση μπορεί να ολοκληρωθεί από απόσταση. Το remote survey έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει, ότι το επίπεδο της επιβεβαίωσης είναι αντίστοιχο με μία on board επιθεώρηση.

«Η τεχνική μας ομάδα και η ανώτερη διοίκηση συναντήθηκαν προσφάτως με τον DNV GL στο Maritime Operational Centre της εταιρείας, στο Χόβικ και εντυπωσιάστηκαν με την παρουσίαση των υποδομών και της τεχνολογίας που υποστηρίζει την πραγματοποίηση του remote survey» είπε ο John Ramage, Chief Operating Officer της International Registries Inc. «Η Marshall Islands Registry αναγνωρίζει το remote survey ως μια καινοτόμο λύση και με μεγάλη ευχαρίστηση υποστηρίζει τον DNV GL στη βελτίωση της υπηρεσίας για τους κοινούς μας πελάτες», ολοκήρωσε.

Πάνω από 1000 remote surveys πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική φάση από μονάδες του DATE (Direct Access to Technical Experts), έχοντας τη βάση τους στο Maritime Operational Centre, στο Χόβικ, μαζί με ομάδες στο Αμβούργο, στη Σιγκαπούρη, στο Χιούστον και στον Πειραιά. Ο έλεγχος της συγκεκριμένης τεχνολογίας ξεκίνησε το 2017, με τα πρώτα παραγωγικά δοκιμαστικά να λαμβάνουν χώρα τον Ιούνιο του 2018. Ολόκληρος ο στόλος του DNV GL έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας.

