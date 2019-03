Με τη μεταφορά γνώσης σαν κεντρικό άξονα, η DHSC συμπεριέλαβε πακέτα σχεδίων για τα on board LNG συστήματα του Aframax και τα υπέβαλε στο DNV GL’s Approval Centre Korea για αξιολόγηση και έγκριση. Χάρη στην ενδελεχή προετοιμασία, ο DNV GL είχε τη δυνατότητα να παραχωρήσει στους κατασκευαστές το Approval in Principle (AiP) για το εν λόγω σχέδιο κατά τα τέλη του Δεκέμβρη, του έτους 2018. Το ολοκληρωμένο σχέδιο είναι πλέον έτοιμο για εκτέλεση και διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους πελάτες. «Εκτιμούμε τις προσπάθειες του DNV GL να εξασφαλίσει ένα επιτυχές JDP. Κρίνεται αναγαίο να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις τεχνικές μας ικανότητες, προκειμένου να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε το όραμα της DHSC, που δεν είναι άλλο, από το να αποτελεί το κορυφαίο ναυπηγείο μεσαίου μεγέθους στην Κορέα και ο DNV GL είναι το σωστός συνεργάτης για να το καταφέρουμε», δήλωσε ο Yong-Duk Park, CEO & President της DHSC.

