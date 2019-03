Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την εντολοδόχο εταιρεία Deloitte Business Solutions Α.Ε., ενέκρινε το αίτημα των εταιρειών Goldenstep Shipping Ltd και Goldenstep Shipping ΕΠΕ, περί δρομολόγησης του Ε/Γ-Ο/Γ Ταχύπλοου Πλοίου Terra Jet στη γραμμή Πειραιάς - Πάρος - Ίος - Θήρα και Θήρα - Ίος - Πάρος - Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως 30/09/2019 και ταυτόχρονης αποδρομολόγησης του πλοίου Hellenic Highspeed της εταιρείας Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει η απόφαση 658/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

