Με το Ειδικό Βραβείο στην κατηγορία Περιβάλλον για τα “Προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας του περιβάλλοντος σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς και Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες” τιμήθηκε η ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 4th Annual Sustainability Summit 2019 που διοργανώθηκε από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε συνεργασία με το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΟΛΠ Α.Ε. δήλωσε: “Για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα αλλά μέρος της καθημερινότητας του και αποτελεί σημαντικό κριτήριο για κάθε ενέργεια που υλοποιεί. Η Βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασική στόχευση της εταιρείας, ώστε τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης του λιμένος να διαχέονται στις τοπικές κοινωνίες χωρίς να επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές”.

Ο τίτλος του Summit φέτος ήταν «Innovation for Sustainability – Business leaders discussing how to embed innovative practices into the corporate sustainability strategy» με μεγάλη συμμετοχή από στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωπους των ΜΜΕ.

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. υλοποιεί συστηματικά ενέργειες και προγράμματα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και έχει ήδη ολοκληρώσει από το 2018 με επιτυχία την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων (Port Environmental Review System-PERS) και έλαβε το Πιστοποιητικό PERS από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register.

Στο πλαίσιο αυτό, η OΛΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική, βρίσκεται σε μία διαρκή καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων που συσχετίζονται με τις δραστηριότητές της, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα περιλαμβάνονται εκτενώς στην Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που βασίζεται στα διεθνή Standards GRI και θα δημοσιευτεί από την ΟΛΠ Α.Ε.