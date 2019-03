Ο Πειραιάς αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τη Βαλένθια ως προς την μεγαλύτερη διακίνηση κοντέινερ στη Μεσόγειο, γράφει η γερμανική Handelsblatt, τονίζοντας ότι το λιμάνι αποτελεί για την Cosco ήδη ένα σημαντικό κόμβο στο σχέδιο «One Belt, One Road», με το οποίο ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ επιθυμεί να ενώσει την αγορά της Κίνας με αυτή της ΕΕ.

