O κ. Μπορνόζης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους χορηγούς και υποστηρικτές του Συνεδρίου για την συμμετοχή τους για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά. Επεσήμανε ότι αυτό το Συνέδριο προσελκύει στη Νέα Υόρκη ανώτατα στελέχη της διεθνούς ναυτιλίας που έρχονται στη Νέα Υόρκη για να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομολόγους τους και ότι η Capital Link προωθεί το Συνέδριο μέσω της δυναμικής της πλατφόρμας, μεγιστοποιώντας την προβολή και ενημέρωση. Έκλεισε την ομιλία του ευχαριστώντας όλους τους σημαντικούς παράγοντες της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υποστήριξη και αναγνώρισή τους προς το Συνέδριο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε μία κορυφαία διοργάνωση που χαίρει ευρείας αποδοχής κάθε χρόνο. Τέλος, εξέφρασε την εκτίμησή του στη Citi για την αδιάλειπτη συνεργασία, η οποία συνέβαλλε σημαντικά στην αναβάθμιση του Συνεδρίου σε επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και στο New York Stock Exchange και το NASDAQ για την μακροχρόνια υποστήριξή τους.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Citi, το NASDAQ και το New York Stock Exchange.

