Το Approval in Principle συνιστά μία ανεξάρτητη αξιολόγηση μιας ιδέας εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου, που επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο είναι εφικτό και δεν υπάρχει κανένα σημαίνον κώλυμα, το οποίο πιθανώς να εμπόδιζε την πραγματοποίηση της ιδέας. Το AiP τυπικά διαδραματίζεται σε πρώιμο στάδιο ενός project, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνανότητά του για πραγματοποίηση, απευθυνόμενο τόσο στην ομάδα του project, όσο και στο management της εταιρείας, εξωτερικούς επενδυτές ή μελλοντικούς ρυθμιστικούς φορείς.

O νηογνώμονας DNV GL χορήγησε την εταιρία ShipInox με Approval in Principle ( AiP ) για το νέο design ενός small - scale LNG carrier / bunker πλοίου. Είναι το πρώτο εγκεκριμένο από κλάση design , βασισμένο σε ένα offshore supply vessel ( OSV ). Με 92 μέτρα μήκος, το πλοίο θα έχει μεταφορική ικανότητα 6.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

More in this category: