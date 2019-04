Στη λίστα με τις κορυφαίες ποιοτικές επιδόσεις στην παγκόσμια ναυτιλία περιλαμβάνεται η ελληνική σημαία, όπως προκύπτει από τη συνολική ανάλυση των σχετικών κριτηρίων που δημοσιοποίησε το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping) για την περίοδο 2018-2019.

