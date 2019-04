Το Leading Maritime Capitals report για το 2019 δημοσιεύθηκε, με μια νέα ιδέα σχετικά με το ποιές μητροπόλεις παρέχουν την καλύτερη στήριξη στη ναυτιλία και τις σχετικές υπηρεσίες. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τις υποδομές και την πρόσβαση σε παγκόσμιας τάξης υπηρεσίες και όλα τα απαραίτητα δομικά συστατικά που χρειάζεται μία ναυτιλιακή επιχείρηση, προκειμένου να θριαμβεύσει στις επιλεγμένες της τοποθεσίες.

Η Σιγκαπούρη διατήρησε τη θέση της στην κορυφή της λίστας με τις 15 κυρίαρχες πρωτεύουσες στη ναυτιλία. Παρά το εν μέρει αδύναμο εμπόριο στην παραδοσιακή ναυτιλία και την ανάγκη για ανάκαμψη των offshore αγορών του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Σιγκαπούρη κατάφερε να διατηρήσει την πρωτιά της σε τρείς από τις πέντε κατηγορίες: Shipping, Ports and Logistics, καθώς επίσης και Attractiveness and Competitiveness. Όσον αφορά τις δύο εναπομείνασες κατηγορίες, το Λονδίνο είναι πρώτο για τη Maritime Finance & Law, ενώ το Όσλο αναδείχθηκε νούμερο ένα στην κατηγορία Maritime Technology. Στη γενικότερη κατάταξη, το Αμβούργο παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ το Όσλο πέφτει από την τρίτη στην έβδομη. Το Ρόττερνταμ και το Χονγκ Κόνγκ έδειξαν τη μεγαλύτερη βελτίωση, σκαρφαλώνοντας στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, με το Λονδίνο να συμπληρώνει το top five, ενώ η Σαγκάη συναντάται στο νούμερο έξι.

«Η συνεχής προσπάθεια της Σιγκαπουριανής ναυτιλίας να ενδυναμώσει το γόητρό της, ως ένα διεθνές κέντρο ναυτιλίας, έχει ικανοποιητική ανταπόκριση από τη βιομηχανία. Τα ισχυρά αποτελέσματα, τόσο στους αντικειμενικούς δείκτες, όσο και στις ειδικές αξιολογήσεις, καταδεικνύουν το συσχετισμό τους σαν κομβικό σημείο για τον τομέα της ναυτιλίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο» δηλώνει ο Shahrin Osman, Regional Head του Maritime Advisory, DNV GL.

Οι προηγούμενες εκδόσεις της εν λόγω αναφοράς τράβηξαν την προσοχή όχι μόνο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Το κοινό αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και πως οι πόλεις και οι περιοχές που προσελκύουν το ναυτιλιακό εμπόριο, διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να διαδραματίσουν έναν κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό μέλλον.

Σχετικά με την έκθεση του 2019, έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένοι νέοι, περισσότερο εμπεριστατωμένοι αντικειμενικοί και υποκειμενικοί δείκτες, αλλά και πηγές δεδομένων, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένο το ότι η ανάλυση βασίζεται σε αξιόπιστα και ολοκληρωμένα στοιχεία για διάφορες πόλεις, που εν κατακλείδι επιτρέπουν μια πιο βελτιωμένη αξιολόγηση των σχετικών επιδόσεων της κάθε πρωτεύουσας. «Ένας από τους νέους δείκτες αυτής της χρονιάς συνδέεται με τις τεράστιες αλλαγές στη βιωσιμότητα των ωκεανών. Σύμφωνα με τους 200 εμπειρογνώμονες στη μελέτη, το Όσλο αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο κέντρο για τεχνολογίες και λύσεις σχετικά με τους ωκεανούς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλότερο σκόρ από αυτών που ακολούθησαν – Σιγκαπούρη, Κοπεγχάγη και Ρόττερνταμ» είπε ο Erik W. Jakobsen, της Menon Economics.

Οι υποκειμενικοί δείκτες αποκαλύπτουν πώς γίνεται αντιληπτή η οπτική και η αξιολόγηση της εκάστοτε πρωτεύουσας από επιλεγμένα στελέχη επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, κυρίως πλοιοκτήτες και διευθυντές. Από τους 200 ειδικούς που κλήθηκαν στην έρευνα, περίπου το 40% προέρχεται από την Ευρώπη, το 30% από την Ασία και το υπόλοιπο 30% από Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Όταν ζητήθηκε από τους ειδικούς μια πρόβλεψη για τα επόμενα πέντε χρόνια, εκείνοι δήλωσαν πως περιμένουν η Σιγκαπούρη να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή, ωστόσο με οξύτερο ανταγωνισμό από τη Σαγκάη, ενώ το Ντουμπάι θα σκαρφαλώνει σταθερά στην κορυφαία πεντάδα ως το 2024. Αμβούργο, Ρόττερνταμ, Λονδίνο και Όσλο αναμένεται να παραμείνουν σε δυνατή και σταθερή θέση στην Ευρώπη.

Το Leading Maritime Capitals Report 2019 είναι ένα προϊόν συνεργασίας της Menon Economics και του DNV GL.

Επιμέλεια Κειμένου: Ελπίδα Χατζοπούλου, Trainee, Business Development

