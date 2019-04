Τα LNG carriers είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μεταφέρουν έως και 7.500 κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου σε δεξαμενές Type C. Μια βελτιστοποιημένη διαρρύθμιση καταστρώματος για τη μονάδα τροφοδοσίας LNG, για συστήματα πλήρωσης και ασφαλείας, τα οποία αυξάνουν τη χωρητικότητα της εγκατάστασης και την απόδοση των πλοίων και είναι εξοπλισμένα με μηχανές που μπορούν να λειτουργήσουν και με Diesel και με LNG. Παράλληλα διαθέτουν class notation για bunkering, γεγονός που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας LNG, αν χρειαστεί.

Ο DNV GL θα εκδόσει Approval in Principle (AiP) πιστοποιητικά για δύο design πλοίων τροφοδοσίας LNG από την KMDTech:

Ο Abu Bakar Mohd Nor, Managing Director για Gas και Specialized Vessels της Keppel O&M, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με τον DNV GL, στην ανάπτυξη μίας σουίτας διαφορετικών πλοίων που σχετίζονται με LNG, τα οποία είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, καθώς η υιοθέτηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου σαν βασικό καύσιμο πλοίου αυξάνεται. Η συνεργασία αυτή με τον DNV GL μας καθιστά ικανούς να παρουσιάσουμε τη δύναμη που χαρακτηρίζει τα design μας και τη βιωσιμότητα του LNG για τους πλοιοκτήτες. Διαθέτουμε ένα ισχυρό ιστορικό στην παράδοση λύσεων για ο,τι αφορά τα LNG, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μετατροπής FLNGV, καθώς επίσης και πλοίων που χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο.

«Η υπογραφή αυτού του συμφωνητικού καταδεικνύει ένα ακόμα ορόσημο στη στενή συνεργασία μεταξύ του DNV GL, ως εξέχοντος νηογνώμονα για τα πλοία που χρησιμοποιούν LNG και για offshore κατασκευές, και της Keppel Offshore & Marine, κυρίαρχης εταιρίας στα project ανακατασκευής FSRU και floating liquified natural gas vessels (FLNGVs), καθώς επίσης και στα newbuildings μικρής χωρητικότητας LNG carriers και πλοίων τροφοδοσίας LNG» είπε η Cristina Saenz de Santa Maria, Regional Manager - DNV GL South East Asia, Pacific and India.

Ο νηογνώμονας DNV GL και η Keppel Marine and Deepwater Technology (KMDTech), θυγατρική εταιρία της Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M), ανακοίνωσαν την υπογραφή ενός συμφωνητικού συνεργασίας, προκειμένου να ενισχύσουν την υιοθέτηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ως καύσιμο στον τομέα της ναυτιλίας. Το συμφωνητικό καλύπτει πιθανά newbuilding projects, συμπεριλαμβανομένων LNG bunker πλοίων, μικρής χωριτικότητας LNG carriers και floating storage regasification units (FSRUs), καθώς επίσης και μηχανισμούς σχετικούς με LNG, οι οποίοι χρησιμοποιούν μπαταρία και υβριδική τεχνολογία για τη λειτουργία τους.

More in this category: