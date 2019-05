Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι καθήκοντα υπευθύνου Διαχείρισης Διαθεσίμων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει ο κ.Απόστολος Παπαδόπουλος-Αλμέϊδα. (Treasurer and Investor Relations).

