H Marine Tours διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά, το Συνέδριο Ναυτιλίας “Maritime Trends Conference”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στο Καβούρι.

Το Συνέδριο έχει αναχθεί πλέον σε Θεσμό στο χώρο της Ναυτιλίας, έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την ποιοτική και έγκριτη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του Κλάδου. Αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης είναι η εστίαση σε κρίσιμα-για το παρόν και το μέλλον της Ναυτιλίας- ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα πρότυπα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα συναντηθούν στις 18 Μαΐου με σκοπό να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις. Στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου, με τίτλο Market Trends & Conditions και συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Μηνά Τσαμόπουλο, θα παρουσιαστούν οι παρούσες συνθήκες και οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς ξηρού και υγρού φορτίου- τόσο από χρηματοοικονομική, όσο και από νομική και περιβαλλοντική σκοπιά- ενώ το «παρών» θα δώσουν οι κ. Γιάννης Κοτζιάς, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Πλοιοκτητών και συνιδρυτής της Xclusiv Shipbrokers Inc., Κάπτεν Δημήτριος Ματθαίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Arcadia Shipmanagement & Aegean Bulk και Πρόεδρος του Green Award Foundation, Dr. Γιώργος Δημόπουλος, Επικεφαλής του Tμήματος R&D & Advisory της DNV GL και κ. Γιάννης Γ. Τιμαγένης, Συνεργάτης της Timagenis Law Firm και Καθηγητής στο Deree - Αmerican College of Greece.

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο Τrends in Crew Management και συντονιστή τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ναυτικών Οικονομολόγων, Dr. Iωάννη Πατινιώτη, θα συζητηθεί το μείζονος σημασίας ζήτημα της διαχείρισης πληρωμάτων και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποδοτική λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης. Στο πάνελ θα παραβρεθούν οι Dr. Μαρία Προγουλάκη, Regional Representative & Consultant, της Green-Jacobsen A/S και Kαθηγήτρια στο Alba, Graduate Business School – The American College of Greece, Captain Helle Andsbjerg, Maritime Consultant at Green-Jakobsen A/S, Life and Business mentor, κ. Vivek Menon, Head of Department - Occupational Health and Safety, SEA HEALTH & WELFARE και Dr. Kate Pike, Associate Professor, Senior Research Fellow, SOLENT University.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμμετοχή* προσφέρεται εντελώς δωρεάν στα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς το Συνέδριο αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις που υλοποιεί η Marine Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να ανατρέξουν στα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.